14 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Konoplyanka Beşiktaş'ta!

Konoplyanka Beşiktaş'ta!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman basınından WAZ'ın haberine göre Beşiktaş, Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman basınından WAZ'ın haberine göre Beşiktaş, Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağladı. Haberde oyuncunun Beşiktaş'a imza atmak için Türkiye'ye doğru yola çıkmış olabileceği belirtildi. Öte yandan yine WAZ'a konuyla ilgili açıklama yapan Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşüyoruz ama henüz bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı. Alman yönetici Beşiktaş ile müzakarelerin devam ettiğini doğrularken, transferin geleceği hakkında kesin konuşmaktan kaçındı.


YEVHEN GELİRSE LENS GİDECEK
Konoplyanka transferi, Beşiktaş'ta sürpriz bir sıkıntıya da neden olacak. Ukraynalının gelmesi halinde Avcı'nın bir kanatta yeni transfer Boyd'u oynatacağı, diğerinde ise Konoplyanla'yı oynatacağı konuşuluyor. Bu durumda performansında büyük düşüş yaşayan Lens'in gözden çıkarılmasına kesin bakılıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sinan Royal’e rest çekecek Sinan Royal’e rest çekecek
Elleri değil ayakları için! Elleri değil ayakları için!
Kartal pas ve taktik çalıştı Kartal pas ve taktik çalıştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör