14 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho: Hırs istek arzu bende hepsi var

Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho: Hırs istek arzu bende hepsi var
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, transfer süreci ile alakalı soruları kulübün kanalına verdiği özel röportajda yanıtladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, transfer süreci ile alakalı soruları kulübün kanalına verdiği özel röportajda yanıtladı. "Beşiktaş forması giyecek olmak kariyerimde büyük bir adım" diyen 24 yaşındaki sol bek, "Beşiktaş Avrupa'da tanınan bir kulüp milli takım hedefime (Portekiz) ulaşabileceğim bir takım. Burada başarılı olursam Beşiktaş bana yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Vatandaşı Quaresma hakkında da konuşan Rebocho, "O, Portekiz'de her oyuncunun idolü olan bir isim" dedi. Rebocho, oyun karakterini de "Ofansif biriyim ve asist yapmayı severim. Yüzde yüzümü vereceğim. Zaten hep böyleyim. Çok hırslı, istekli ve arzuluyum. Herkes bunu görecek" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sinan Royal’e rest çekecek Sinan Royal’e rest çekecek
Elleri değil ayakları için! Elleri değil ayakları için!
Kartal pas ve taktik çalıştı Kartal pas ve taktik çalıştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör