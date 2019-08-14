14 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş pas ve taktik çalıştı

Kartal pas ve taktik çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2019

, Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü 'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyahbeyazlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla bitti. Atiba, Medel ve Enzo Roco ayrı çalıştı.

, Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü 'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyahbeyazlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla bitti. Atiba, Medel ve Enzo Roco ayrı çalıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sinan Royal’e rest çekecek Sinan Royal’e rest çekecek
Elleri değil ayakları için! Elleri değil ayakları için!
Burak artık ‘17’ giyecek Burak artık ‘17’ giyecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör