14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Beşiktaş pas ve taktik çalıştı
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü Sivasspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyahbeyazlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla bitti. Atiba, Medel ve Enzo Roco ayrı çalıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü Sivasspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyahbeyazlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla bitti. Atiba, Medel ve Enzo Roco ayrı çalıştı.
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