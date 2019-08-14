14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Burak artık ‘17’ giyecek
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Takımda yeni sezon öncesi forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17'yi giyecek. Yeni transferlerden Boyd 11, Victor Ruiz 4, Douglas 5, Rebocho ise geçen sezon Kagawa'nın giydiği 23 numarayı aldı. 10 numarayı yine Oğuzhan sırtına geçirecek, 9 numara şu an boşta.
Takımda yeni sezon öncesi forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17'yi giyecek. Yeni transferlerden Boyd 11, Victor Ruiz 4, Douglas 5, Rebocho ise geçen sezon Kagawa'nın giydiği 23 numarayı aldı. 10 numarayı yine Oğuzhan sırtına geçirecek, 9 numara şu an boşta.
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