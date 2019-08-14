14 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Burak artık ‘17’ giyecek

Burak artık ‘17’ giyecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Takımda öncesi forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17'yi giyecek. Yeni transferlerden Boyd 11, 4, Douglas 5, Rebocho ise geçen sezon Kagawa'nın giydiği 23 numarayı aldı. 10 numarayı yine Oğuzhan sırtına geçirecek, 9 numara şu an boşta.

Takımda öncesi forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17'yi giyecek. Yeni transferlerden Boyd 11, 4, Douglas 5, Rebocho ise geçen sezon Kagawa'nın giydiği 23 numarayı aldı. 10 numarayı yine Oğuzhan sırtına geçirecek, 9 numara şu an boşta.

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