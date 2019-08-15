Beşiktaşlı Karius: Çılgın şehir İstanbul
Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius, “Gerçek bir metropol ve orada yaşamak eğlenceli. Derbilerde inanılmaz atmosferler oluyor, adeta stadyumlar yanıyor” ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı ekibin Alman file bekçisi Loris Karius, İstanbul'un benzersiz bir şehir olduğunu söyledi. Tecrübeli kaleci, Almanya basınından DAZN'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul için 'Çılgınlıkların şehri' ifadesini kullanan Karius, "16 milyon insan yaşadığı söyleniyor ancak birkaç milyon daha fazlası da var. Trafik çılgınca, Avrupa ve Asya'yı ayıran boğaza sahip. Başka böyle bir şehir yok, İstanbul gerçek bir metropol ve orada yaşamak eğlenceli" ifadelerini kullandı. Şehirde gezmenin kolay olmadığını ifade eden Karius şöyle devam etti: "Taraftarla zaman geçirmek, fotoğraf çektirmek ve imza vermek olumsuz bir durum yaratmıyor. Derbilerde de inanılmaz atmosferler oluyor. Stadyumlar adeta yanıyor. Sahaya çıktığınızda kimseyle iletişim kuramıyorsunuz. Ancak kesinlikle çok eğlenceli. Karşılaşmadan önce Galatasaray formalı taraftarlar, sokakta seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Ancak maç esnasında nesneler atılıyor. Burada zihniyet böyle."
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