13 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Yönetim düğmeye bastı! Aboubakar...

Yönetim düğmeye bastı! Aboubakar...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.08.2019

’ın kampında yaşadığı sakatlık sebebiyle ’ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından yönetim, forvet transferi için düğmeye basmıştı.

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran 'ın, son olarak takımda 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen 'da karar kıldığı ortaya çıktı.

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Boyd, Douglas, Ruiz ve Rebocho transferlerinin ardından ses getirecek bir hamle yapmak için Kamerunlu oyuncuyu seçen komitesinin, 27 yaşındaki futbolcu için tüm sınırları zorlama kararı aldığı bildirildi.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2016-17 sezonunda kiralık olarak görev yapıp 38 maçta 19 gol atmıştı.

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Porto'yla yol ayrımında bulunan yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama için çalışmalarını sürdüren yönetimin, "Bu sezon şampiyonluk yarışı zorlu geçecek. Taraftarı şampiyonluk havasına sokacak bir transfere ihtiyacımız var. Taraftarın hala unutamadığı Vincent Aboubakar'la bu havayı yakalarız" sözlerinde birleştiği bildirildi. Geçen yıl sol çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve uzun sürenin ardından takımına geri dönen yıldız futbolcu için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama için girişimlerini sürdürüyor. Portekiz ekibinin ise oyuncusunu satma kararı aldığı, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

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