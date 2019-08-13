13 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Lewis Holtby yeniden listede

Lewis Holtby yeniden listede
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Kagawa'nın 2. Ligi takımlarından Zaragoza ile anlaşmasından sonra Beşiktaş yönetimi gözünü yeniden Lewis Holtby'ye dikti. Teknik direktör Avcı'nın daha önce transferine 'olur' verdiği ve bonservisi elindeki Alman oyuncuyla yeni görüşme yapılacağı ifade edildi.

Kagawa'nın 2. Ligi takımlarından Zaragoza ile anlaşmasından sonra Beşiktaş yönetimi gözünü yeniden Lewis Holtby'ye dikti. Teknik direktör Avcı'nın daha önce transferine 'olur' verdiği ve bonservisi elindeki Alman oyuncuyla yeni görüşme yapılacağı ifade edildi.

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