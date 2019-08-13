13 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan kombinelere büyük ilgi

Beşiktaş'tan kombinelere büyük ilgi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Beşiktaşlı taraftarlar, yeni sezonda da takımlarını yalnız bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, kombine kartlara adeta hücum etti. Beşiktaş'ta kombine satışının 22 bini geçtiği ve satışların devam ettiği öğrenildi. , taraftarı önündeki ilk maçına Cuma günü Göztepe karşısında çıkacak.

Beşiktaşlı taraftarlar, yeni sezonda da takımlarını yalnız bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, kombine kartlara adeta hücum etti. Beşiktaş'ta kombine satışının 22 bini geçtiği ve satışların devam ettiği öğrenildi. , taraftarı önündeki ilk maçına Cuma günü Göztepe karşısında çıkacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Lewis Holtby yeniden listede Lewis Holtby yeniden listede
Beşiktaş'ta keyifler yerinde Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Elyounoussi ‘tamam’ dedi Elyounoussi ‘tamam’ dedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör