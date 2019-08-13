13 Ağustos 2019, Salı
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Beşiktaş'tan kombinelere büyük ilgi
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Beşiktaşlı taraftarlar, yeni sezonda da takımlarını yalnız bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, kombine kartlara adeta hücum etti. Beşiktaş'ta kombine satışının 22 bini geçtiği ve satışların devam ettiği öğrenildi. Kartal, taraftarı önündeki ilk maçına 23 Ağustos Cuma günü Göztepe karşısında çıkacak.
Beşiktaşlı taraftarlar, yeni sezonda da takımlarını yalnız bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, kombine kartlara adeta hücum etti. Beşiktaş'ta kombine satışının 22 bini geçtiği ve satışların devam ettiği öğrenildi. Kartal, taraftarı önündeki ilk maçına 23 Ağustos Cuma günü Göztepe karşısında çıkacak.
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