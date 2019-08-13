13 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Beşiktaş'ta keyifler yerinde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Süper Lig'in açılış haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in açılış haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman; pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Atiba Hutchinson ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlı futbolcuların hem idmandaki istekli ve hırslı tutumları, hem de neşeli tutumları teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

SİSTEMİNİ OTURTUYOR
Beşiktaş? Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni oyun sistemini yavaş yavaş oturtuyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla yaptığı tüm görüşmelerde, "Pas oyunu oynayacağız. Kalecimiz degaj yapmayacak, kanat oyuncuları zorda kalmadıkça orta atmayacak. Yıldızlara göre değil, oyuna, taktiğe, prensibe ve stratejiye dayalı bir oyun oynayacağız. Kesinlikle çok çalışarak kazanacağız. Beşiktaş'ın genlerinde bu var. Bu yüzden ben ve Beşiktaş'ın isimleri yanyana geldi" diyerek takımını motive ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Lewis Holtby yeniden listede Lewis Holtby yeniden listede
Beşiktaş'tan kombinelere büyük ilgi Beşiktaş'tan kombinelere büyük ilgi
Elyounoussi ‘tamam’ dedi Elyounoussi ‘tamam’ dedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör