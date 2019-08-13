13 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Elyounoussi Beşiktaş'a ‘tamam’ dedi

Elyounoussi ‘tamam’ dedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Southampton'dan Mohamed Elyounoussi, ilk sinyali instagram'dan verdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yorumuna 'tamam' emojisi ve 'siyahbeyaz' noktalar koydu. Elyounoussi, Avcı'nın kadroda görmek istediği bir isim.

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Southampton'dan Mohamed Elyounoussi, ilk sinyali instagram'dan verdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yorumuna 'tamam' emojisi ve 'siyahbeyaz' noktalar koydu. Elyounoussi, Avcı'nın kadroda görmek istediği bir isim.

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