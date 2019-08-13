13 Ağustos 2019, Salı
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Elyounoussi Beşiktaş'a ‘tamam’ dedi
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Southampton'dan Mohamed Elyounoussi, ilk sinyali instagram'dan verdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yorumuna 'tamam' emojisi ve 'siyahbeyaz' noktalar koydu. Elyounoussi, Avcı'nın kadroda görmek istediği bir isim.
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Southampton'dan Mohamed Elyounoussi, ilk sinyali instagram'dan verdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yorumuna 'tamam' emojisi ve 'siyahbeyaz' noktalar koydu. Elyounoussi, Avcı'nın kadroda görmek istediği bir isim.
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