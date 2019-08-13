13 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim İrfan Can

Kaleye sürpriz isim İrfan Can
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Karius'un sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. 'un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için ilk görüşmelerin yapıldığı bildirildi. 21 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu iddia edildi.

Karius'un sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. 'un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için ilk görüşmelerin yapıldığı bildirildi. 21 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu iddia edildi.

UNUTULMADI UNUTULMAYACAK!
Beşiktaş'ın Onursal Başkanı , vefatının 5. yıl dönümünde bugün anılacak. Futbolcu olarak siyah- beyazlı renklere bağlanan Seba, yöneticiliğinin ardından başkan olarak da kulübe büyük hizmetlerde bulundu. Kulübe kazandırdığı şampiyonluklarla efsane olan Seba, 16 yıl başkanlık koltuğunda oturdu. Beşiktaş, efsane başkanı döneminde 22 kupayı müzesine götürdü.

BAYANLAR YARIN SAHAYA ÇIKIYOR
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi ön eleme 9. Grup'taki üçüncü maçında yarın Ermenistan ekibi Alashkert'le 'da karşılaşacak. Karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak. Gruptaki ilk iki karşılaşmasında iki puan toplayan siyah-beyazlılar, şu anda 3. sırada bulunuyor.

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