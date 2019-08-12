12 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Pedro Rebocho takım arkadaşlarıyla tanıştı

Pedro Rebocho takım arkadaşlarıyla tanıştı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 Giriş Tarihi: 12.08.2019

'ın yeni transferi , takım arkadaşlarıyla tanıştı. Portekizli oyuncu ilk çalışmasını da takımdan ayrı olarak gerçekleştirdi.

'ın temsilcisi Guingamp'tan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı , sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlı ekibe bağlayan imzayı attı. Sözleşme imzalanmasının ardından sabah antrenmanına katılan Rebocho, takım arkadaşları ve teknik ekiple tanıştı. Portekizli futbolcu daha sonra takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamladı

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