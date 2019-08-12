12 Ağustos 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Pedro Rebocho takım arkadaşlarıyla tanıştı
Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 Giriş Tarihi: 12.08.2019
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, takım arkadaşlarıyla tanıştı. Portekizli oyuncu ilk çalışmasını da takımdan ayrı olarak gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın Fransa temsilcisi Guingamp'tan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlı ekibe bağlayan imzayı attı. Sözleşme imzalanmasının ardından sabah antrenmanına katılan Rebocho, takım arkadaşları ve teknik ekiple tanıştı. Portekizli futbolcu daha sonra takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamladı
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"