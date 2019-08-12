Sinan Bolat'a kanca
Alman file bekçisi Loris Karius’un hazırlık kampındaki sakatlığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş’ta gündeme yeniden Sinan Bolat geldi.
Loris Karius'un sakatlığı sonrası kaleci arayışları yerli alternatifler üzerinden devam ediyor. Daha önce anlaşılan Ertaç Özbir'in bekleyişi devam ederken, Bursaspor'un 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer için de pazarlıklar sürüyor. Listeye eklenen son isim ise Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Sinan Bolat. 30 yaşındaki milli kaleci için Belçika ekibiyle görüşmeler sürüyor. Sinan Bolat'ın da yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi. Bu arada Başkan Fikret Orman, kaleci konusunda, "Bonservis bedeli ödemeyeceğiz bir kaleci olursa olur, yoksa olmaz" diyerek sadece bedelsiz bir kaleci transferine onay vereceğini ifade etti. Sinan'da beklenen gelişme olmazsa bonservisi elinde bulunan Ertaç'la sözleşme imzalanabileceği öğrenildi
UTKU GİDİYOR ERSiN KALIYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın genç kalecileriyle ilgili kararını büyük ölçüde verdi. Utku Yuvakuran'ın performansının inişli-çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle yedek bir kaleci transferi isteyen Abdullah Avcı, üçüncü kaleci olarak Ersin Destanoğlu'nu takımda tutma kararı aldığını Başkan Fikret Orman'la paylaşmıştı. Ersin, önceki gece oynanan Panathinaikos karşılaşmasında 2 gol yemesine rağmen başarılı bir maç çıkardı. 90 dakika boyunca 14 şut çeken Yunan ekibi karşısında 4 kritik kurtarış yaptı.
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