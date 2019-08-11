11 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vodafone Park’ı örnek aldılar

Vodafone Park’ı örnek aldılar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Şili'nin köklü takımlarından , yeni stadının yapımına başladı. Şili'nin Dale Albo gazetesinin haberine göre Colo Colo'nun örnek aldığı stadyum ise ...

Şili'nin köklü takımlarından , yeni stadının yapımına başladı. Şili'nin Dale Albo gazetesinin haberine göre Colo Colo'nun örnek aldığı stadyum ise ... Kulüp başkanı Barticciotto ise yeni stadyum hakkında konuşurken "Birçok stadyumu hayal ederek yeni stadı kurduk. Taraftarlara böyle bir stadyum sunacağız" diye konuştu.

SİVAS MAÇINDA 3 EKSİK VAR
Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haberler ardı ardına geldi. Ljajic ve Dorukhan'ın ağrıları geçti ve Sivas maçında oynayabilecekler. Medel'de de sıkıntı yok. Atiba'nın durumu şüpheli. Elinde çatlak olarak Gönül, Avcı şans verirse oynayabilir. Sivas'la oynanacak ligin ilk maçında eksikler; Karius, Burak ve Roco.

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