Fenerbahçe'de Ferdi'ye tam puan

Kiralanması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun Sivasspor'a karşı ortaya koyduğu performans tam puan aldı. İlk 45 dakika forma giyen ve sağ kanatta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, şık hareketleri ve kilit paslarıyla adından söz ettirdi.

Kiralanması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun Sivasspor'a karşı ortaya koyduğu performans tam puan aldı. İlk 45 dakika forma giyen ve sağ kanatta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, şık hareketleri ve kilit paslarıyla adından söz ettirdi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin tehlikeli ataklarında başrolü oynayan genç oyuncu, karşılaşma sonrası teknik direktör Ersun Yanal'dan da övgü aldı.

EN GOLCÜSÜ MURİÇ

Hazırlık karşılaşmalarında en çok gol sevinci yaşayan isim Vedat Muriç oldu. Rize'den transfer edilen F.Bahçe'nin Kosovalı yıldızı, 3 kez rakip fileleri havalandırdı. İkişer golü bulunan Max Kruse ile Ozan Tufan ise Muriç'i takip etti.