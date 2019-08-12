12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaş Pedro Rebocho transferini açıkladı
Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 Giriş Tarihi: 12.08.2019
Beşiktaş, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyalıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
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