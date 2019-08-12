12 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Pedro Rebocho transferini açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 Giriş Tarihi: 12.08.2019

, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek 'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyalıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

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