Kara Kartal'da forvet çıkmazı

12 Ağustos 2019, Pazartesi
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GÜVEN YALÇIN'A GÜVENMELİYİZ
Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz'ın yokluğunda genç oyuncu Güven'i forvette oynatarak sezona başlamak istemediğini söyledi. Başkan Orman ise 4'üncü haftaya kadar Sivas deplasmanı ile Göztepe ve Rize'yle içeride oynanacak 3 maç için büyük paralar vererek bir forvet transferi yapmanın finansal açıdan kendilerini zorlayacağını anlattı. Başkan Fikret Orman ayrıca Abdullah Avcı'dan genç oyuncu Güven'e güvenmesini; genç futbolcunun geçen sezon forvette başladığı ilk 4 maçında 2 gol 1 asist yaptığını, ayrıca Sivasspor'a 1, Rize'ye 3 gol attığını söyledi. Orman ve Avcı bayram sonrası bir araya gelerek son kararı verecekler.
SÜRPRİZ İSİMLER
Teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede bonservisleri elinde olan değerli forvet oyuncularının olduğunu hatırlattı. Adebayor örneğini verdi, Başakşehir'e gelmeden önce 1 yıl hiç futbol oynamayan Togolu'yu hayata döndürdüğünü anlattı. Adebayor gibi Wilfried Bony, Maxi Lopez ve Luis Fabiano gibi isimlerin de boşta olduğunu belirtip, "1 sene için iyi bir alternatif olabilirler" dedi. Başkan ise 1.5 milyon euro'dan fazla vermeyeceğini söyleyerek Avcı'ya, "Seçeceği bir forvete bu rakamın üzerinde bir bedel teklif edemeyiz" dedi.
CENK'E FRANKFURT TAKİBİ
Yeni sezon öncesi forvetleri Jovic'i 60 milyon euro'ya R. Madrid'e, Haller'i ise 40 milyon euro'ya West Ham'a satan E. Frankfurt, eski futbolcusu Cenk'e yöneldi. Bundesliga ekibinin kesinlikle forvet transferi yapacağı ve Everton'da gözden düşen milli futbolcu Cenk Tosun'un adaylar arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.
KAMIL WILCZEK 2 MİLYON
Sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın forvet listesine giren Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in bonservisi belli oldu. Danimarka'nın Brondby takımında oynayan 31 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro ödemeyi düşünen siyah-beyazlı ekip için Brondby'nin, yıl sonu 32 yaşına girecek olan forvet için kapıyı 2 milyon euro'dan açtığı ve bu rakamın altına düşmeyeceği belirtildi
Kara Kartal'da forvet çıkmazı
Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 Giriş Tarihi: 12.08.2019
Beşiktaş'ta teknik direktörü Abullah Avcı, "Burak Yılmaz iyi olsa da yine bir forvet almamız gerekiyor" derken, başkan Fikret Orman ise "3-4 maç için büyük bedellerle golcü alamayız" dedi.
Beşiktaş'ta yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala gözler yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Avcı, önceki gün yaptığı basın toplantısında bir yeri kaleci ve bir forvet almalarını gerektiğini açıkça dile getirdi. Başkan Fikret Orman ise Alman file bekçisi Loris Karius'un sakatlığı sebebiyle Avcı'nın bu talebine olumlu yaklaştı ve "Bütçemiz doğrultusunda yerli bir kaleci alabiliriz" diyerek 1 numara mevkiine yapılacak olan takviyeye sıcak yaklaştı. Ancak Başkan Orman, teknik patron Avcı'nın "Burak iyi olsa da bir forvet almamız gerekiyor" önerisine ise temkinli yaklaştı.
GÜVEN YALÇIN'A GÜVENMELİYİZ
Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz'ın yokluğunda genç oyuncu Güven'i forvette oynatarak sezona başlamak istemediğini söyledi. Başkan Orman ise 4'üncü haftaya kadar Sivas deplasmanı ile Göztepe ve Rize'yle içeride oynanacak 3 maç için büyük paralar vererek bir forvet transferi yapmanın finansal açıdan kendilerini zorlayacağını anlattı. Başkan Fikret Orman ayrıca Abdullah Avcı'dan genç oyuncu Güven'e güvenmesini; genç futbolcunun geçen sezon forvette başladığı ilk 4 maçında 2 gol 1 asist yaptığını, ayrıca Sivasspor'a 1, Rize'ye 3 gol attığını söyledi. Orman ve Avcı bayram sonrası bir araya gelerek son kararı verecekler.
SÜRPRİZ İSİMLER
Teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede bonservisleri elinde olan değerli forvet oyuncularının olduğunu hatırlattı. Adebayor örneğini verdi, Başakşehir'e gelmeden önce 1 yıl hiç futbol oynamayan Togolu'yu hayata döndürdüğünü anlattı. Adebayor gibi Wilfried Bony, Maxi Lopez ve Luis Fabiano gibi isimlerin de boşta olduğunu belirtip, "1 sene için iyi bir alternatif olabilirler" dedi. Başkan ise 1.5 milyon euro'dan fazla vermeyeceğini söyleyerek Avcı'ya, "Seçeceği bir forvete bu rakamın üzerinde bir bedel teklif edemeyiz" dedi.
CENK'E FRANKFURT TAKİBİ
Yeni sezon öncesi forvetleri Jovic'i 60 milyon euro'ya R. Madrid'e, Haller'i ise 40 milyon euro'ya West Ham'a satan E. Frankfurt, eski futbolcusu Cenk'e yöneldi. Bundesliga ekibinin kesinlikle forvet transferi yapacağı ve Everton'da gözden düşen milli futbolcu Cenk Tosun'un adaylar arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.
KAMIL WILCZEK 2 MİLYON
Sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın forvet listesine giren Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in bonservisi belli oldu. Danimarka'nın Brondby takımında oynayan 31 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro ödemeyi düşünen siyah-beyazlı ekip için Brondby'nin, yıl sonu 32 yaşına girecek olan forvet için kapıyı 2 milyon euro'dan açtığı ve bu rakamın altına düşmeyeceği belirtildi
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