12 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.08.2019

'in açılış haftasında deplasmanda 'un konuğu olacak , hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman; pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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