11 Ağustos 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Ertaç Özbir bir adım önde
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Beşiktaş'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'gel' dediği Onur Kıvrak, futbola dönmeye sıcak bakmıyor, Sinan Bolat ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor.
Beşiktaş'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'gel' dediği Onur Kıvrak, futbola dönmeye sıcak bakmıyor, Sinan Bolat ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor. Muhammed Şengezer'i Bursaspor bırakmıyor. Bonservisi elinde olan Ertaç Özbir diğer isimlere göre biraz daha öne çıkmış durumda.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"