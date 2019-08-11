11 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ertaç Özbir bir adım önde

Ertaç Özbir bir adım önde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Beşiktaş'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. Teknik direktör 'nın 'gel' dediği , futbola dönmeye sıcak bakmıyor, Sinan Bolat ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor.

Beşiktaş'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. Teknik direktör 'nın 'gel' dediği , futbola dönmeye sıcak bakmıyor, Sinan Bolat ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor. Muhammed Şengezer'i bırakmıyor. Bonservisi elinde olan Ertaç Özbir diğer isimlere göre biraz daha öne çıkmış durumda.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal Panathinaikos ile yenişemedi Kartal Panathinaikos ile yenişemedi
Vodafone Park’ı örnek aldılar Vodafone Park’ı örnek aldılar
Isimat Mirin Amiens yolcusu Isimat Mirin Amiens yolcusu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör