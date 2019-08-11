Beşiktaş'ta Ertaç Özbir bir adım önde

Beşiktaş'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'gel' dediği Onur Kıvrak, futbola dönmeye sıcak bakmıyor, Sinan Bolat ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor.

Beşiktaş'ın transferde birinci önceliği yerli kaleci. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'gel' dediği Onur Kıvrak, futbola dönmeye sıcak bakmıyor, Sinan Bolat ise kulübü Anvers'ten bonservisini bedelsiz almaya çalışıyor. Muhammed Şengezer'i Bursaspor bırakmıyor. Bonservisi elinde olan Ertaç Özbir diğer isimlere göre biraz daha öne çıkmış durumda.