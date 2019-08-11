11 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Lecce Burak’tan vazgeçti

Lecce Burak’tan vazgeçti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Burak Yılmaz’ı renklerine bağlamak için uğraşan İtalyan ekibinin Liverani, “Burak işi bir TV dizisine döndü” ifadelerini kullandı.

Bu sezon yeniden Serie A'da boy gösterecek olan Lecce, uzun bir süredir Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın peşinden koşuyordu. İtalyan ekibinin Fabio Liverani'den de adeta yılan hikayesine dönen transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. 43 yaşındaki teknik adam, düzenlediği basın toplantısında milli futbolcuyla ilgili sorulara "Transferin nasıl sonuçlandığını gördünüz. Bu, artık bir televizyon dizisine döndü" şeklinde yanıt verdi. Liverani'nin bu sözleri, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Burak'tan vazgeçildiği şeklinde yorumlandı. Bu arada Everton'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan 'un adı, yaz transfer döneminde başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere pek çok kulüple anılmıştı. 28 yaşındaki milli golcüye ulaşan Turkish Football adlı internet sitesi ise yıldız ismin geleceğiyle ilgili flaş bir habere imza attı. Golcü yıldızın Beşiktaş ve 04'ten gelen transfer tekliflerini geri çevirerek Everton'da kalmaya karar verdiği ifade edildi.

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