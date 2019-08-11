11 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan Quaresma'ya: Senin yerin çok farklı

Abdullah Avcı'dan Quaresma'ya: Senin yerin çok farklı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Beşiktaş'ta? yeni sezonda takımda olmayacağı ve gönderileceği iddia edilen Quaresma, ile birlikte adeta yeniden doğmuş gibi davranıyor. Teknik direktör Avcı'nın geldiği dönemde ilk önce kendisiyle konuşmasını bekleyen Quaresma, bu görüşme gerçekleşmediği için büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ama tecrübeli teknik adam kendisiyle yaptığı görüşmede kalbini kazanmayı bildi.

Beşiktaş'ta? yeni sezonda takımda olmayacağı ve gönderileceği iddia edilen Quaresma, ile birlikte adeta yeniden doğmuş gibi davranıyor. Teknik direktör Avcı'nın geldiği dönemde ilk önce kendisiyle konuşmasını bekleyen Quaresma, bu görüşme gerçekleşmediği için büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ama tecrübeli teknik adam kendisiyle yaptığı görüşmede kalbini kazanmayı bildi. Q7'ye, "takımın en değerli oyuncusu olduğunu" hissettirdi. En son görüşmesinin nedeninin, söyleyeceklerini en çabuk anlayacak oyuncu olduğunu iletti. Kıyafetlerini çok beğendiğini, tarzı gibi futbolunun renklerine de hayran olduğunu söyledi. Hem bu kadar aykırı olmasının, hem de mükemmel bir aile babası olmasının takdirlik bir durum olduğunu belirtti. Kendisiyle bir sorunu olmadığını, iyi bir Quaresma'nın kendi sisteminde tahtaya yazılacak ilk isim olduğunu anlattı. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın da tecrübeli teknik adama teşekkür ederek, "Bana güvendiğinizi biliyordum, bunu duymak beni rahatlattı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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