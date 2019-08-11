Beşiktaş'ta Gary Medel formasını kaptı

Yaz aylarında sürekli olarak ayrılacağı konuşulan Gary Medel, istekli tavırlarıyla Abdullah Avcı'nın fikrini değiştirdi. Sezon bitiminde "artık yokum" diyerek gitmesine rağmen, takım bulamayınca dönen Şilili oyuncu profesyonelliği ile dikkat çekti.

Yaz aylarında sürekli olarak ayrılacağı konuşulan Gary Medel, istekli tavırlarıyla Abdullah Avcı'nın fikrini değiştirdi. Sezon bitiminde "artık yokum" diyerek gitmesine rağmen, takım bulamayınca dönen Şilili oyuncu profesyonelliği ile dikkat çekti. Yoğun maç programından çıkmasına rağmen Medel, tüm yazı dinlenmiş gibi dinç dönmesi fikirleri değiştirdi. Şilili, şimdi ilk 11'i banko oyuncusu oldu.