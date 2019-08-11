11 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gary Medel formasını kaptı

Gary Medel formasını kaptı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Yaz aylarında sürekli olarak ayrılacağı konuşulan Gary Medel, istekli tavırlarıyla 'nın fikrini değiştirdi. Sezon bitiminde "artık yokum" diyerek gitmesine rağmen, takım bulamayınca dönen Şilili oyuncu profesyonelliği ile dikkat çekti.

Yaz aylarında sürekli olarak ayrılacağı konuşulan Gary Medel, istekli tavırlarıyla 'nın fikrini değiştirdi. Sezon bitiminde "artık yokum" diyerek gitmesine rağmen, takım bulamayınca dönen Şilili oyuncu profesyonelliği ile dikkat çekti. Yoğun maç programından çıkmasına rağmen Medel, tüm yazı dinlenmiş gibi dinç dönmesi fikirleri değiştirdi. Şilili, şimdi ilk 11'i banko oyuncusu oldu.

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