11 Ağustos 2019, Pazar
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Konoplyanka Beşiktaş yolunda
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Beşiktaş, uzun bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Önceki gün Instagram'da Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım ve yorumlar yapan Konoplyanka'da sona doğru geliniyor.
Beşiktaş, uzun bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Önceki gün Instagram'da Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım ve yorumlar yapan Konoplyanka'da sona doğru geliniyor. Sky Sport Almanya muhabiri Dirk grosse Schlarmann, kendisine ait twitter hesabından paylaştığı haberde "Schalke 04'le bir yıllık daha kontratı bulunan Konoplyanka için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söylemiştik ve söz konusu transfer artık bitmek üzere" ifadelerini kullandı.
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