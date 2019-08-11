11 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Konoplyanka Beşiktaş yolunda

Konoplyanka Beşiktaş yolunda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Beşiktaş, uzun bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Önceki gün Instagram'da Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım ve yorumlar yapan Konoplyanka'da sona doğru geliniyor.

Beşiktaş, uzun bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Önceki gün Instagram'da Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım ve yorumlar yapan Konoplyanka'da sona doğru geliniyor. Sky Sport Almanya muhabiri Dirk grosse Schlarmann, kendisine ait twitter hesabından paylaştığı haberde " 04'le bir yıllık daha kontratı bulunan Konoplyanka için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söylemiştik ve söz konusu transfer artık bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

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