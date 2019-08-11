11 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho: Ateşli statları severim

Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho: Ateşli statları severim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Siyah-beyazlıların yeni transferi Pedro Rebocho, coşkulu tribünlerin kendini her zaman olumlu yönde etkilediğini ifade etti. oyuncu, "Atmosferi ateşli statları severim. Taraftarın saha üzerinde büyük etkisi var. Beni motive ediyor ve çok daha rahat odaklanabiliyorum. Ancak işler kötü gitse de, tepkiler benim oyuna odaklanmamı asla etkilemez" yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Pedro Rebocho, coşkulu tribünlerin kendini her zaman olumlu yönde etkilediğini ifade etti. oyuncu, "Atmosferi ateşli statları severim. Taraftarın saha üzerinde büyük etkisi var. Beni motive ediyor ve çok daha rahat odaklanabiliyorum. Ancak işler kötü gitse de, tepkiler benim oyuna odaklanmamı asla etkilemez" yorumunu yaptı. Bu arada Rebocho, geride kalan sezonda sol bek olarak görev yapmasına rağmen 12 gol pası vererek Guingamp'a hücumda büyük katkı sağladı. Oyuncu, aynı zamanda 63 kez rakip ceza sahasına isabetli orta gönderdi. Pedro, isabetli orta değeriyle Fransa İkinci Ligi'nin savunma oyuncuları arasında en iyisi oldu. Dünyaca ünlü analiz şirketlerinin raporlarına göre Portekizlinin 100 üzerinden en iyi özellikleri şu şekilde: Top kapma (90), dripling (86), hava topları (81), kontra ataklar (80), orta (77), pres (74).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal Panathinaikos ile yenişemedi Kartal Panathinaikos ile yenişemedi
Vodafone Park’ı örnek aldılar Vodafone Park’ı örnek aldılar
Ertaç Özbir bir adım önde Ertaç Özbir bir adım önde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör