Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho: Ateşli statları severim
Siyah-beyazlıların yeni transferi Pedro Rebocho, coşkulu tribünlerin kendini her zaman olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Portekizli oyuncu, "Atmosferi ateşli statları severim. Taraftarın saha üzerinde büyük etkisi var. Beni motive ediyor ve çok daha rahat odaklanabiliyorum. Ancak işler kötü gitse de, tepkiler benim oyuna odaklanmamı asla etkilemez" yorumunu yaptı.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Pedro Rebocho, coşkulu tribünlerin kendini her zaman olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Portekizli oyuncu, "Atmosferi ateşli statları severim. Taraftarın saha üzerinde büyük etkisi var. Beni motive ediyor ve çok daha rahat odaklanabiliyorum. Ancak işler kötü gitse de, tepkiler benim oyuna odaklanmamı asla etkilemez" yorumunu yaptı. Bu arada Rebocho, geride kalan sezonda sol bek olarak görev yapmasına rağmen 12 gol pası vererek Guingamp'a hücumda büyük katkı sağladı. Oyuncu, aynı zamanda 63 kez rakip ceza sahasına isabetli orta gönderdi. Pedro, isabetli orta değeriyle Fransa İkinci Ligi'nin savunma oyuncuları arasında en iyisi oldu. Dünyaca ünlü analiz şirketlerinin raporlarına göre Portekizlinin 100 üzerinden en iyi özellikleri şu şekilde: Top kapma (90), dripling (86), hava topları (81), kontra ataklar (80), orta (77), pres (74).
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"