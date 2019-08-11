11 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Isimat Mirin Amiens yolcusu

Isimat Mirin Amiens yolcusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Beşiktaş'ta kampında teknik direktör 'dan eksi not alan Isimat Mirin Amiens yolcusu. Ruiz transferinin ardından Mirin'e ilk 11 kapısı kapanırken, siyah beyazlılar ile Amiens arasında Mirin transferi için görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş'ta kampında teknik direktör 'dan eksi not alan Isimat Mirin Amiens yolcusu. Ruiz transferinin ardından Mirin'e ilk 11 kapısı kapanırken, siyah beyazlılar ile Amiens arasında Mirin transferi için görüşmeler devam ediyor. France Football'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi Mirin'i Amiens'e kiralamayı planlıyor ve iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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