Beşiktaş'ta Isimat Mirin Amiens yolcusu

Beşiktaş'ta Avusturya kampında teknik direktör Abdullah Avcı'dan eksi not alan Isimat Mirin Amiens yolcusu. Ruiz transferinin ardından Mirin'e ilk 11 kapısı kapanırken, siyah beyazlılar ile Amiens arasında Mirin transferi için görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş'ta Avusturya kampında teknik direktör Abdullah Avcı'dan eksi not alan Isimat Mirin Amiens yolcusu. Ruiz transferinin ardından Mirin'e ilk 11 kapısı kapanırken, siyah beyazlılar ile Amiens arasında Mirin transferi için görüşmeler devam ediyor. France Football'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi Mirin'i Amiens'e kiralamayı planlıyor ve iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.