10 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU l Beşiktaş 2 - 2 Panathinaikos l ÖZET

Kartal Panathinaikos ile yenişemedi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 Giriş Tarihi: 10.08.2019

’in başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren , ekibi Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı.

'de 2019-2020 sezonun başlamasına bir hafta kala şampiyonluğun güçlü adaylarından , hazırlık maçlarına tüm hızıyla devam ediyor. Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönen siyah beyazlılar, köklü temsilcisi Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın golleri Erdem Seçgin ve ​Muhayer Oktay'dan gelirken Panathinaikos 2 golüde Christos Donis'ten geldi.

Beşiktaş Panathinaikos maçından kareler

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan, Kayra Yılmaz, Muhayer, Erdem Seçgin, Lens, Orkan, Umut Nayir

Panathinaikos: Dioudis, Johansson, Insua, Kolovetsios, Donis, Macheda, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Poungouras

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