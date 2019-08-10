MAÇ SONUCU l Beşiktaş 2 - 2 Panathinaikos l ÖZET

Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun başlamasına bir hafta kala şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş, hazırlık maçlarına tüm hızıyla devam ediyor. Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönen siyah beyazlılar, köklü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın golleri Erdem Seçgin ve ​Muhayer Oktay'dan gelirken Panathinaikos 2 golüde Christos Donis'ten geldi.

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan, Kayra Yılmaz, Muhayer, Erdem Seçgin, Lens, Orkan, Umut Nayir

Panathinaikos: Dioudis, Johansson, Insua, Kolovetsios, Donis, Macheda, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Poungouras