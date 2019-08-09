09 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman hakemlere seslendi: "Yanlış yapmayın"

Fikret Orman hakemlere seslendi: Yanlış yapmayın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Başkanı , seminerinde hakemlere seslendi: Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın

Kulüpler Birliği ve Başkanı , seminerinde yaptığı konuşmada, "Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın" dedi. Başkan Orman, "Hakem kardeşlerimiz, sizler seçilmiş insanlarsınız. Zor bir iş yapıyorsunuz. Bundan evvelki çok kolay bir iş olsaydı hiçbirimiz burada olmazdık. Bu işin sorumlulukları var. Ve bunları yerine getirmek bizim işimiz. Adil yönetimi ifade ediyoruz. Daha maça çıkmadan önce maçı oynayıp sahaya çıkan bir hakem değil, kararı sahada veren hakem görmek istiyoruz. Bütün camialar sizin üstünüzde baskı oluşturacaktır. Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın. Tenkit edilen değil, Türk marka değerini yukarı çeken hakemler istemekteyiz" şeklinde konuştu.
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