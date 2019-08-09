09 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı

Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.08.2019

'da forma giyen Orkun Kökçü, geçen yaz 'tan teklif aldığını ve ayrılığa yakın olduğunu söyledi.

'un kendisini A takıma almadığı için sinirlendiğini kaydeden 18 yaşındaki genç oyuncu, "Arabaya bindim ve babamı aradım. ' ile görüş, buradan ayrılmak istiyorum. Eğer böyle devam edecekse, burada olmak istemiyorum' dedim. Çok genç ve sabırsızdım. Beşiktaş bir teklif yaptı ancak Feyenoord için yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.
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