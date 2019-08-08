08 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş transferi bitirdi! Pedro Rebocho Kartal oldu

Beşiktaş Portekizli sol beki bitirdi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 Giriş Tarihi: 08.08.2019

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , Ligue 1 ekiplerinden 'ta forma giyen 'nun transferini bitirdi.

'ta hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar Portekizli sol bek 'yu kadrosuna kattı.

Beşiktaş transferde hız kazandı. Şanssız bir sezon başı kampı yaşayan siyah-beyazlılarda tam 9 oyuncu sakatlandı. 'in başlamasına az bir süre kala eksik bölgelere transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir süredir sol bek pozisyonu için araştırmalarına devam ediyordu. Siyah-beyazlılar aradığı sol beki 'da buldu. Beşiktaş, Fransa'nın takımında forma giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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