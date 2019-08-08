Beşiktaş transferi bitirdi! Pedro Rebocho Kartal oldu
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Guingamp'ta forma giyen Pedro Rebocho'nun transferini bitirdi.
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı.
Beşiktaş transferde hız kazandı. Şanssız bir sezon başı kampı yaşayan siyah-beyazlılarda tam 9 oyuncu sakatlandı. Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala eksik bölgelere transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir süredir sol bek pozisyonu için araştırmalarına devam ediyordu. Siyah-beyazlılar aradığı sol beki Fransa'da buldu. Beşiktaş, Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı.
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