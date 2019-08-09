09 Ağustos 2019, Cuma
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"En kısa sürede sahada olurum"
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Siyah beyazlılarda sakat olan file bekçisi Loris Karius mesaj gönderdi.
Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak Karius, Instagram'dan mesaj paylaştı. Alman kaleci, "Bazen talihsiz işler, siz ne kadar uğraşsanız da başınıza gelebiliyor. Yeni sezona odaklanmış hazırlanırken sakatlandım. En kısa zamanda sahalara geri döneceğim" dedi.
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