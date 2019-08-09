09 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

"En kısa sürede sahada olurum"

En kısa sürede sahada olurum
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Siyah beyazlılarda sakat olan file bekçisi Loris mesaj gönderdi.

Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak , 'dan mesaj paylaştı. Alman kaleci, "Bazen talihsiz işler, siz ne kadar uğraşsanız da başınıza gelebiliyor. Yeni sezona odaklanmış hazırlanırken sakatlandım. En kısa zamanda sahalara geri döneceğim" dedi.
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