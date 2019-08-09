09 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida’ya Rennes kancası

Domagoj Vida’ya Rennes kancası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.08.2019

'ın Hırvat savunmacısı Vida'ya 'dan takımı kanca taktı.

Fransız basını, Beşiktaşlı Vida'nın Ligue 1'e transfer olacağını öne sürdü. Yahoo Sports 'da yayınlanan Foot programında konuşan Lonjon, 'in geçtiğimiz yaz ülkesi Hırvatistan ile 'nda final oynayan Vida'yı kadrosuna katabileceğini duyurdu.
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