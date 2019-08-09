09 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Domagoj Vida’ya Rennes kancası
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Vida'ya Fransa'dan Rennes takımı kanca taktı.
Fransız basını, Beşiktaşlı Vida'nın Ligue 1'e transfer olacağını öne sürdü. Yahoo Sports Fransa'da yayınlanan Foot programında konuşan Lonjon, Rennes'in geçtiğimiz yaz ülkesi Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda final oynayan Vida'yı kadrosuna katabileceğini duyurdu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"