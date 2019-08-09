09 Ağustos 2019, Cuma
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YENİ HAMLE
Kartal, daha önce kiralama teklifi yaptığı 26 yaşındaki yıldız için yeni bir hamle yapacak. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuya ve kulübe sunacağı ücreti artıracağı bildirildi.
24 MAÇ 5 GOL
Norveç Milli Takımı'nda 24 kez forma giyen Elyounoussi 5 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, sağ kanatta da oynayabiliyor.
Elyounoussi, Basel'den 18 milyon Euro'ya S'hamphton'a geçmişti.
ELYOUNOUSSI KiMDiR?
YAŞI: 25
MEVKİ: KANAT
ÜLKESİ: NORVEÇ
OYNADIĞI TAKIMLAR: S'hampton (İngiltere) Basel (İsviçre) Molde (Norveç)
Elyounoussi’de son tango!
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Beşiktaş, Southampton forması giyen Elyounoussi’de ısrarcı. Yönetim, İngilizler’e son teklifini sunacak.
Beşiktaş transferde sıcak saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, sol kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi için son kozunu oynayacak.
YENİ HAMLE
Kartal, daha önce kiralama teklifi yaptığı 26 yaşındaki yıldız için yeni bir hamle yapacak. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuya ve kulübe sunacağı ücreti artıracağı bildirildi.
24 MAÇ 5 GOL
Norveç Milli Takımı'nda 24 kez forma giyen Elyounoussi 5 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, sağ kanatta da oynayabiliyor.
Elyounoussi, Basel'den 18 milyon Euro'ya S'hamphton'a geçmişti.
ELYOUNOUSSI KiMDiR?
YAŞI: 25
MEVKİ: KANAT
ÜLKESİ: NORVEÇ
OYNADIĞI TAKIMLAR: S'hampton (İngiltere) Basel (İsviçre) Molde (Norveç)
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