Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Abdullah Avcı açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Panathinaikos ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İmza töreninin üstünden tam 2 aylık bir süreç geçti. O günkü basın toplantısında söylediğim bir şey vardı. Şerefiyle oynamayı ve hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak."

"KARIUS VE ROCO 2 HAFTA SONRA BİZİMLE"

"Gökhan Gönül'ün maçta eli çatladı, Burak Yılmaz'ın maçta ayağı çatladı. Bunlar maçta olan şeyler. Atiba burada uzun süredir olan bir oyuncu, kasık sakatlığını biliyorsunuz. Atiba ve Medel turnuva oynadı. Medel'in maç trafiği çok yoğundu."

"Ljajic, pazartesi takımla beraber olacak. Karius, son maçın son dakikasına kadar antrenman kaçırmadı, iki hafta bizimle olmayacak. Dorukhan, son milli maç öncesi sakatlanmıştı. O da pazartesi takımla beraber antrenmanda. Roco, maçta sakatlandı, iki hafta sonra bizimle."

"MIRIN GİBİ OYUNCULARA TASARRUFUMUZ OLABİLİR"

"Geldiğim günden beri ilk söylediğim şey sol ayaklı stoperdi. Yönetim de bu konuyla ilgili son derece sağlıklı çalışmalar yaptı. Ruiz'i kadromuza kattık, ilk antrenmanda etkisini gösterdi. Taliplisi olan Mirin gibi oyuncular için ise bir tasarrufumuz olabilir."

"QUARESMA'YA ŞANS VERECEĞİZ"

"Quaresma'ya her oyuncuya olduğu gibi şans vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar son derece profesyonel çalışıp, istediklerimize cevap veriyor. Adımlar atıyor, sistemdeki değişikliklere olumlu yanıt veriyor."

"Orhan Hoca yaşanan olaylarla ilgili çok samimi bir açıklamada bulundu. Başkanımız da görüşlerini net şekilde belirtti. Ben, Beşiktaş'ın profesyonel çalışanıyım, her çalışandan maksimum verim almaya çalışıyorum."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI SAĞ DUYULUDUR"

"Beşiktaş taraftarı çok sağduyulu bir taraftardır. Neyin ne olduğunu fark edebilen ve takıma destek veren bir taraftardır. Biz, Beşiktaş taraftarından zaman değil, destek istiyoruz."

"AKILLI PARA KONUSUNDA DOĞRU GİDİYORUZ"

Rakiplerden az para harcanmasıyla ilgili soruya Avcı: "Transfer işi bir organizasyon işidir. Ortaklaşa bir şekilde doğru gidiyoruz. Akıllı para konusunda doğru gidiyoruz. Umarım bütçesini doğru ayarlayan, yeni yüzlerin heyecan getirdiği bir oyun olacak diye düşünüyorum."

"Geçen çok yorgundum, kafam karışıktı. Tesiste kaldım. Uyandığımda kafamın üstünde Beşiktaş arması vardı. Bu seni ayağa kaldırıyor."

Beşiktaş'a gelme hikayesiyle ilgili soruya Avcı: "Onu şampiyon olduğumuzda anlatacağız, şimdilik kalsın." (Gülerek)

"BURAK YILMAZ MİLLİ ARADAN SONRA BİZİMLE OLACAK"

"Burak Yılmaz muhtemelen milli aradan sonra bizimle olacak. Burak bugün sağlıklı olsa da o bölgeye transfer yapacaktık. Bu konuyla ilgili transfer çalışmaları devam ediyor."