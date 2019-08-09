09 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kagawa Real Zaragoza'ya transfer oldu

Kagawa Real Zaragoza'ya transfer oldu
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 Giriş Tarihi: 09.08.2019

2. Lig ekibi , geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak 'ta geçiren 'yı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak 'a olan ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden 'da bulunan Japon futbolcu 'nın yeni takımı belli oldu. 30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda 2. Lig takımlarından 'nın formasını giyecek.
Beşiktaş ile 'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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