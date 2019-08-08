08 Ağustos 2019, Perşembe
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DEFANSTA DENGE SAĞLIYOR
Özel bir hobisi olmadığının altını çizen İspanyol oyuncu "Arkadaşlarımla zaman geçirmeye çalışırım, sinemaya veya yemeğe gideriz. Hayvanları çok seviyorum. Sıradan bir insanın nasıl hobileri olabiliri ki? Standart, basit bir insanım. Ekstra bir şey yapmıyorum. Sosyal medyada beni göremezsiniz, oralarda pek yer almam. Bu tarz şeyler ilgimi çekmiyor" ifadelerini kullandı. Valencia'nın eski teknik direktörü Unai Emery, o dönem birlikte çalıştığı Ruiz'i şu sözlerle anlattı: "Defansa denge sağlıyor. Sol ayaklı olmasıyla çok iyi oyun kurabiliyor. Topsuz alanda da çok iyi."
VICTOR RUIS'İN KARİYERİ
Victor Ruiz, 25 Ocak 1989 tarihinde İspanya'nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya gelmesinin ardından, Ferran Martorell ve U.D. Cornellla takımlarında gençlik lisansıyla forma giydi. 2008 yılında Espanyol'un alt kadrosuna dahil olan Ruiz, 2009 yılında dahil olduğu as kadroda formuyla dikkat çekmiş ve 2011 yılında 8,5 milyon euro bedelle İtalyan kulubü Napoli'nin yolunu tuttu. Burada yarım sezon forma giydikten sonra Valencia'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Ruiz, daha sonra Villareal'e kiralandı ve ardından 2,7 milyon euro bedelle bonservisiyle birlikte satıldı.
Victor Ruiz: "Telafisi yok"
Giriş Tarihi: 08.08.2019
Beşiktaş’ın yeni stoperi Victor Ruiz, savunma oyuncusu olmanın zorluğunu şöyle özetledi: “Forvetler gol kaçırabilir, göze batmaz; ama sizin yaptığınız ufak bir hata, penaltı, yedirdiğiniz bir gol tüm maçı değiştirir. Defansif hatanın çözümü yok, bununla yaşamanız gerekiyor.”
Beşiktaş'ın yeni transferi 30 yaşındaki ispanyol stoper Victor Ruiz, savunmada görev yapmanın hiç de kolay olmadığını ifade etti. Tecrübeli oyuncu, İspanyol AS gazetesine verdiği röportajda defans yapmanın önemini şu sözler ile anlattı: "Defansif bir hata yaptığınızda daha çok göze çarpar. Çok iyi ve ne yaptığınızdan emin olmalısınız. Yaptığınız bir hata her şeyi tamamen değiştirir. Ufak bir hata, penaltı, yedirdiğiniz bir gol tüm maçı değiştirir. Forvetler gol kaçırabilir, fazla göze batmaz. Zaten bir maçta çok gol olmaz. Ama yaptığın defansif bir hatanın çözümü olamaz. Bununla yaşamanız gerekiyor."
DEFANSTA DENGE SAĞLIYOR
Özel bir hobisi olmadığının altını çizen İspanyol oyuncu "Arkadaşlarımla zaman geçirmeye çalışırım, sinemaya veya yemeğe gideriz. Hayvanları çok seviyorum. Sıradan bir insanın nasıl hobileri olabiliri ki? Standart, basit bir insanım. Ekstra bir şey yapmıyorum. Sosyal medyada beni göremezsiniz, oralarda pek yer almam. Bu tarz şeyler ilgimi çekmiyor" ifadelerini kullandı. Valencia'nın eski teknik direktörü Unai Emery, o dönem birlikte çalıştığı Ruiz'i şu sözlerle anlattı: "Defansa denge sağlıyor. Sol ayaklı olmasıyla çok iyi oyun kurabiliyor. Topsuz alanda da çok iyi."
VICTOR RUIS'İN KARİYERİ
Victor Ruiz, 25 Ocak 1989 tarihinde İspanya'nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya gelmesinin ardından, Ferran Martorell ve U.D. Cornellla takımlarında gençlik lisansıyla forma giydi. 2008 yılında Espanyol'un alt kadrosuna dahil olan Ruiz, 2009 yılında dahil olduğu as kadroda formuyla dikkat çekmiş ve 2011 yılında 8,5 milyon euro bedelle İtalyan kulubü Napoli'nin yolunu tuttu. Burada yarım sezon forma giydikten sonra Valencia'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Ruiz, daha sonra Villareal'e kiralandı ve ardından 2,7 milyon euro bedelle bonservisiyle birlikte satıldı.
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