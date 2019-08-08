08 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman döneminin 13. yabancı stoperi Victor Ruiz

Orman döneminin 13. yabancı stoperi Ruiz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.08.2019

, Başkan döneminde kadrosuna ile birlikte 13’üncü yabancı savunmacıyı dahil etmiş oldu

'ta savunma hattına takviye kapsamında son olarak Villarreal forması giyen ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ta son yıllarda savunma hattına yapılan transferler nedeniyle yönetime yönelik eleştiriler yapılırken, siyah-beyazlılarda Ruiz transferiyle birlikte 'ın başkanlık döneminde stopere 13. yabancı oyuncu dahil edilmiş oldu. Beşiktaş bu süreçte stoper transferlerine 16,8 milyon euro harcarken, stoper satışlarından da 29,8 milyon euro gelir elde edildi.



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