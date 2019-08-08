08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fikret Orman döneminin 13. yabancı stoperi Victor Ruiz
Giriş Tarihi: 08.08.2019
Beşiktaş, Başkan Fikret Orman döneminde kadrosuna Victor Ruiz ile birlikte 13’üncü yabancı savunmacıyı dahil etmiş oldu
Beşiktaş'ta savunma hattına takviye kapsamında son olarak Villarreal forması giyen Victor Ruiz ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ta son yıllarda savunma hattına yapılan transferler nedeniyle yönetime yönelik eleştiriler yapılırken, siyah-beyazlılarda Ruiz transferiyle birlikte Fikret Orman'ın başkanlık döneminde stopere 13. yabancı oyuncu dahil edilmiş oldu. Beşiktaş bu süreçte stoper transferlerine 16,8 milyon euro harcarken, stoper satışlarından da 29,8 milyon euro gelir elde edildi.
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