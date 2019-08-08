08 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

1 numaraya 4 aday

1 numaraya 4 aday
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.08.2019

Karius’un sakatlığı nedeniyle kaleci arayan ’ın listesinde Bursa’dan Muhammed ’den Volkan, ’dan ayrılan Ertaç ile ’den Sinan yer alıyor.

'ta hiç hesapta olmayan bir mevkiye için hareketli günler yaşanıyor.

Alman kaleci Loris Karius'un sol üst baldırında ikinci derece zorlanma tespit edilmesinin ardından, çekilen MR sonrası tecrübeli file bekçisinin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması rotanın 1 numara transferine çevrilmesine neden oldu. Siyah-beyazlı yönetim kampı bitiminde yaşanan bu gelişmenin ardından kale bölgesine güçlendirmek için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın bu doğrultudaki ilk hedefi 'un genç kalecisi oldu. Ancak yeşil-beyazlı ekibe Muhammed Şengezer ve Umut Meraş için yapılan 10 milyon TL'lik teklif geri çevrildi. Bunun üzerine siyah-beyazlılar rotasını 'den , ile yollarını ayıran Ertaç Özbir ve 'nın takımında forma giyen 'a çevirdi. , bayram sonrası üç isimden birini kadrosunda görmek istiyor.
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