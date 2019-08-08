08 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.08.2019

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK 'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile tamamlandı.
Antrenmanda , Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco takımla çalışmalarına ve bireysel programlarına devam etti.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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