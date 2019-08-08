08 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.08.2019

hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetimindeki idman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco takımla çalışmalarına ve bireysel programlarına devam etti.

Antrenmanı Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Adalı da izledi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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