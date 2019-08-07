Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Transfer döneminde uzun süre sessiz kaldıktan sonra Tyler Boyd ve Douglas transferlerini açıklayarak suskunluğuna son veren Beşiktaş'tan bir transfer daha geldi. Siyah-beyazlılar, Villareal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre'yi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kariyerinde Espanyol, Napoli ve Valencia formaları da giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2014 yılından bu yana Villarreal'de tüm kulvarlarda 190 maça çıktı ve 3 gol attı.
Beşiktaş, Victor Ruiz'in transferini sosyal medya hesabından yayınladığu bu video ile duyurdu:
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