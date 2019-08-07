07 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Orta saha için takviye şart!

Orta saha için takviye şart!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Siyah-beyazlılarda yaşanan sakatlıklar yeni transferleri de gündeme getirdi. Yıldız futbolcuların bir bir sakatlık geçirmeleri 'nın tüm planlarını alt üst ederken; tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, "Zorlu maratonda orta sahaya takviyeye ihtiyaç olacak. Elimde fazla seçenek yok" dediği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda yaşanan sakatlıklar yeni transferleri de gündeme getirdi. Yıldız futbolcuların bir bir sakatlık geçirmeleri 'nın tüm planlarını alt üst ederken; tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, "Zorlu maratonda orta sahaya takviyeye ihtiyaç olacak. Elimde fazla seçenek yok" dediği öğrenildi.

BİLETLER SATIŞTA
10 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Panathinaikos ile yapılacak maçın biletleri satışa çıktı. Siyah-beyazlılar tüm biletleri 40 TL'den taraftara sundu. Bu müsabakada kombine kartları geçerli olmayacak. Bir kişi en fazla beş bilet alabilecek. Karşılaşma için Passolig şartı aranmazken sadece kağıt bilet satışı yapılacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Elyounoussi ile anlaşma tamam Elyounoussi ile anlaşma tamam
Karius 1 ay yok! Karius 1 ay yok!
Aboubakar’a izin çıktı Aboubakar’a izin çıktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör