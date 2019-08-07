Elyounoussi ile anlaşma tamam
Lens'ten verim alamayan Beşiktaş, Southamptonlı Mohamed Elyounoussi için önemli aşama kaydetti. 25 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaştığı iddia edildi.
Lens'ten verim alamayan Beşiktaş, Southamptonlı Mohamed Elyounoussi için önemli aşama kaydetti. 25 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaştığı iddia edildi. Elyounussi geçen sezon 19 maçta forma giymiş ve skora bir katkı sağlayamamıştı.
AVCI, CUMA MEDYA ÖNÜNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü basın toplantısı yapacak. Saat 14.30'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek yeni sezon öncesi gelişmeleri değerlendirecek. Avcı, sakatlık ve transfer konularına açıklık getirecek.
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