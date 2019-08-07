07 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Elyounoussi ile anlaşma tamam

Elyounoussi ile anlaşma tamam
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Lens'ten verim alamayan , Southamptonlı Mohamed Elyounoussi için önemli aşama kaydetti. 25 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaştığı iddia edildi.

Lens'ten verim alamayan , Southamptonlı Mohamed Elyounoussi için önemli aşama kaydetti. 25 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaştığı iddia edildi. Elyounussi geçen sezon 19 maçta forma giymiş ve skora bir katkı sağlayamamıştı.

AVCI, CUMA MEDYA ÖNÜNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü basın toplantısı yapacak. Saat 14.30'da Ümraniye 'nde basın toplantısı düzenleyerek yeni sezon öncesi gelişmeleri değerlendirecek. Avcı, sakatlık ve transfer konularına açıklık getirecek.

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