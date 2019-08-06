Son maç cumartesi Komşu’yla

Önceki akşam Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

Önceki akşam Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

ŞİLİLİ YILDIZLAR KONTROLDE

Beşiktaş'ın Şilili futbolcuları Gary Medel ile Roco, sağlık kontrolünden geçirildi. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların kontrolleri akciğer ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.