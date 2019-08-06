Son maç cumartesi Komşu’yla
Önceki akşam Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
Önceki akşam Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
ŞİLİLİ YILDIZLAR KONTROLDE
Beşiktaş'ın Şilili futbolcuları Gary Medel ile Roco, sağlık kontrolünden geçirildi. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların kontrolleri akciğer ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"