06 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Son maç cumartesi Komşu’yla

Son maç cumartesi Komşu’yla
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Önceki akşam Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan , Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

Önceki akşam Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan , Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

ŞİLİLİ YILDIZLAR KONTROLDE
Beşiktaş'ın Şilili futbolcuları Gary Medel ile Roco, sağlık kontrolünden geçirildi. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların kontrolleri akciğer ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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