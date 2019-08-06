06 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Karius şoku!

Beşiktaş'ta Karius şoku!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.08.2019

'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci 'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiği belirlendi. Alman file bekçisinin tedavisine başlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kampında geçen pazar İtalyan Serie A ekiplerinden Brescia ile oynanan hazırlık maçının devre arasında, sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kaleci 'un muayenesinin yapıldığı ve 'da MR'ının çekildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan tetkikler sonucu 26 yaşındaki eldivenin ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği kaydedildi. Alman kalecinin tedavisine başlandığı bildirildi.


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