06 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Necip Uysal'da yaralanma!

Necip’te yaralanma!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Brescia ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip'in derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi. Ayağı zemine takılan tecrübeli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ve çalışmalarını bir süre takımdan ayrı olarak devam edecek.

Brescia ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip'in derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi. Ayağı zemine takılan tecrübeli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ve çalışmalarını bir süre takımdan ayrı olarak devam edecek.

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