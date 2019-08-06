06 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da

Yeni transfer İstanbul'a geldi!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 Giriş Tarihi: 06.08.2019

'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı , 'a geldi. Tecrübeli stoper, sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper , 'a geldi.

İspanyol ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper, Barcelona uçağıyla 17.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Ruiz, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarına kartal pozu verdi. Az sayıda taraftarın karşıladığı Victor Ruiz, kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
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