06 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a kiraladı

Beşiktaş Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a kiraladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu 'nin İstikbal Mobilya 'a kiralandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan , 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya 'a kiralanmıştır. Alpay Çelebi'ye yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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