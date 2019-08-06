06 Ağustos 2019, Salı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralanmıştır. Alpay Çelebi'ye yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a kiraladı
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu Alpay Çelebi'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralanmıştır. Alpay Çelebi'ye yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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