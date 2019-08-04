04 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Umut Meraş'ta geri sayım

Umut Meraş'ta geri sayım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Siyah-beyazlıların ​uzun süredir peşinde olduğu Burssaporlu 'ı renklerine katmak için geri sayıma geçti.

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'ın ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin son teklifi 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ın kiralanması olurken, yeşil beyazlı kulüp de teklife sıcak baktı.
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