04 Ağustos 2019, Pazar
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Quaresma dünyanın en iyi 5 isminden biri!
Giriş Tarihi: 04.08.2019
Sporting'de Ronaldo ve Ricardo Quaresma ile birlikte oynayan İspanyol eski futbolcu Tonito, Portekizli yıldızları kıyasladı.
Quaresma'nın Ronaldo'ya oranla daha doğal bir yetenek olduğunu söyleyen Tonito, "Ronaldo spor salonu delisi bir adamdı. Vücuduna çok dikkat etti. Quaresma ise doğal bir yetenek. Dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olabilirdi" dedi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir" denildi.
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