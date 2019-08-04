04 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Quaresma dünyanın en iyi 5 isminden biri!

Q7 dünyanın en iyi 5 isminden biri!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Sporting'de Ronaldo ve ile birlikte oynayan İspanyol eski futbolcu Tonito, Portekizli yıldızları kıyasladı.

Quaresma'nın Ronaldo'ya oranla daha doğal bir yetenek olduğunu söyleyen Tonito, "Ronaldo spor salonu delisi bir adamdı. Vücuduna çok dikkat etti. Quaresma ise doğal bir yetenek. Dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olabilirdi" dedi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz 'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir" denildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan transfer açıklaması Beşiktaş'tan transfer açıklaması
Konoplyanka'ya karşı Dorukhan Konoplyanka'ya karşı Dorukhan
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör