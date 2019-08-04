04 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Schalke'de şok eden teklif! Konoplyanka'ya karşı Dorukhan

Konoplyanka'ya karşı Dorukhan
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka'nın transferi konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Prensipte anlaşma sağladıkları Ukraynalı kanat oyuncusunun bonservisi için 04 yetkilileri ile pazarlığa oturan siyah beyazlı yöneticiler ummadıkları bir taleple karşılaştı.

Alman ekibi, 30 yaşındaki Konoplyanka için 3.5 milyon euro artı 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'ü bonservisiyle istedi. Bu talebi şaşkınlıkla karşılayan siyah beyazlılar, "Kabul etmemiz mümkün değil" yanıtını verdi. yetkilileri Konoplyanka'yı 2017'de Sevilla'dan 12.5 milyon euro'ya satın aldıklarını hatırlatarak, "Sizden istediğimiz rakam yüksek değil. Daha düşük bir bedele satmamız söz konusu olamaz. Yevhen uluslararası piyasada ismi olan bir futbolcu" dedi.

29 yaşındaki Ukraynalı Konoplyanka, kulüp kariyerinde 343 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 66 kez havalandırırken, 55 de asist yaptı ve 121 gole katkıda bulunup skorer bir isim olarak dikkat çekti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan transfer açıklaması Beşiktaş'tan transfer açıklaması
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu
Beşiktaş'ta 3 kötü haber! Burak, Medel ve Gökhan... Beşiktaş'ta 3 kötü haber! Burak, Medel ve Gökhan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör